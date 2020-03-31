كتب آسر أحمد

سخر ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شبكة القنوات الشهيرة CNN، فى تساؤل جديد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً "هل أخباركم حقيقة أم أنكم تحرفونها؟، مضيفاً هذا هو السؤال الذى يجب طرحه عند مشاهدة أخباركم.

وقاد ترامب الابن، على مدار الأيام الماضية، حملة سخرية من الوجبات الغذائية التى يتناولها الصينين والتى تحتوى على كلاب وقطط وخفافيش، كونها السبب الرئيسى فى تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى يعانى منها العالم حالياً.

وكان ابن الرئيس الأمريكي، سخر من قرار إعادة فتح الأسواق الصينية مرة أخرى للمواطنين في الصين، واستمرار بيع القطط والكلاب والخفافيش كوجبات غذائية، وتغاضيهم عن الكارثة الصحية التى سببتها تلك الأسواق وهى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى مازال العالم يعاني منه حتى الأن.

ونشر ترامب الابن، صورة لخبر فتح الأسواق الصينية، عبر حسابه بانستجرام، ووجه اللوم للسلطات الصينية، قائلاً "بجدية؟ ما هذا الخطأ الفادح، هل تصمت وسائل الإعلام الصينية أمام هذا القرار ويتابعون تغظية الحزب الشيوعى الصينى طوال اليوم؟.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.