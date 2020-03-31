وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس، بعدما تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3170، فضلا عن 164 ألفا و266 إصابة مسجلة بينما تعافى من المرض 5507.