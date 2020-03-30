اليوم السابع
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ترامب الابن يسخر من إعادة فتح الأسواق الصينية واستمرار بيع الكلاب والقطط كوجبات

الإثنين، 30 مارس 2020 07:26 م
ترامب الابن يسخر من إعادة فتح الأسواق الصينية واستمرار بيع الكلاب والقطط كوجبات ترامب الابن
كتب آسر أحمد

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سخر أبن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قرار أعادة فتح الأسواق الصينية مرة أخرى للمواطنين في الصين، واستمرار بيع القطط والكلاب والخفافيش كوجبات غذائية، وتغاضيهم عن الكارثة الصحية التي سببتها تلك الأسواق وهي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذي مازال العالم يعاني منه حتى الأن.

ونشر ترامب الأبن، صورة لخبر فتح الأسواق الصينية، عبر حسابه بانستجرام، ووجه اللوم للسلطات الصينية، قائلاً "بجدية؟ ما هذا الخظأ الفادح، هل تصمت وسائل الاعلام الصينية أمام هذا القرار ويتابعون تغظية الحزب الشيوعي الصيني طوال اليوم؟.

واستأنفت العديد من مراكز التسوق في مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا السابق في الصين عملها لخدمة المواطنين، اليوم الإثنين، بعد إغلاقها لمدة تخطت الشهرين، بسبب تفشي وباء كورونا في سكان المدينة وباقي مدن الصين، وأظهرت صورة عرضتها شبكة تليفزيون الصين الدولية سابقًا GGTN ، مواطنين يصطفون أمام أحد مراكز التسوق مع ترك مساقة آمنة بينهم لمنع العدوى، بالإضافة إلى الخضوع لفحص دراجات الحرارة قبل التسوق.

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كما تم استئناف خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين في مطارات بمقاطعة هوبي بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه في حاضرة المقاطعة مدينة ووهان التي كانت المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد اعتبارا اليوم، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات في المقاطعة، وفقا لأشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

 

 


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