إصابة طبيب مجلس الأمة التركى بفيروس كورونا المستجد

كتب مصطفى عنبر

صدر عن رئاسة مجلس الأمة التركي (البرلمان التركي) بيان، أفاد فيه بظهور نتائج فيروس كورونا لطبيب المجلس إيجابية وثبت إصابته بالفيروس التاجى.

وجاء في البيان أيضا ، ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة بالطريقة التي أوصت بها وزارة الصحة للأشخاص الذين تعاملوا مع الطبيب في غضون الأيام الأربعة عشر الماضية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 214، بينما بلغت الإصابات حوالى 2704، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.