اليوم السابع
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"أوقاف الإسكندرية": لن نتهاون مع المقصرين فى تنفيذ تعليمات المساجد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:28 م
"أوقاف الإسكندرية": لن نتهاون مع المقصرين فى تنفيذ تعليمات المساجد الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، متابعة أوضاع المساجد وانضباطها والتزام الادارات الفرعية بالتزام تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزارة الأوقاف.وأكد الشيخ خشبة، خلال البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن أوضاع المساجد بالإسكندرية مستقرة وهادئة، مشدداً على أنه لن يتهاون مع أى أحد يُقصّر فى تنفيذ التعليمات.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بالدور الكبير الذى تقدمه الإدارات الفرعية بمديريها ومفتشيها وأئمتها للحفاظ على بيوت الله ، موجها لهم الشكر على ما يقدمونه من جهد، وأكد أن ما تقوم به الأوقاف فى هذه الأزمة الراهنة إنما هو جزء من مسيرة عطائها متجدد للنهوض بالوطن والوصول به إلى بر الأمان.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن الوضع بالإسكندرية على ما يرام وأن جميع العاملين على أعلى درجات الاستعداد وعلى قدر المسئولية، مشدداً على أن المديرية لن تسمح بأى تقصير من أى منتسب للأوقاف ولا بأى تجاوز وأنها ستتصدى بكل حزم لأى مخالفة.

كان قد عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، اجتماعًا مع غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بغلق جميع المساجد والزوايا خلال هذه الفترة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إنه تابع تقارير لجان المتابعة التى نزلت إلى المساجد للتأكد من تنفيذ القرار، بناءًا على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.وأوضح البيان الصادر عن المديرية، أن هذا القرار الذى اتخذته الوزارة يأتى فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين، وأن هذا القرار فى مثل هذه الظروف مما جاءت به الشريعة، فإن من مقاصد الأديان التى أجمعت عليها الحفاظ على الإنسان وحماية حياته وعدم تعريضه للخطر فالساجد قبل المساجد.


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