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أمين الجامعة العربية يُدين إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة السعودية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:39 م
أمين الجامعة العربية يُدين إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة السعودية أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانة أمينها العام بأشد العبارات ما قامت به ميلشيا الحوثي من استهداف للأحياء السكنية في مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ الباليستية، مؤكداً تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وأكد المصدر أن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعرب المصدر عن ثقته في قدرة المملكة السعودية على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

 


الجامعة العربية

أبو الغيط

السعودية

الحوثيون

صواريخ بالستية

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