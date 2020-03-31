أمن قنا يوفر سلعا غذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30٪؜

قنا- وائل محمد

نظم مركز شرطة نجع حمادى اليوم الثلاثاء، سلسلة من سيارات المواد الغذائية، ضمن مبادرة (كلنا واحد)، التى اطلقتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وبرعاية اللواء شريف عبد الحميد مدير امن قنا ، واللواء احمد عبد النظير نائب مدير الامن، ومأمور المركز العميد عبد الحميد بدر، وعدد من القيادات الامنية، وذلك بتوفير عدد 3 سيارات بميدان الاوقاف، وبتخفيض يصل الى اكثر من 30% على جميع السلع المقدمة من مسلى وزيوت وجبنة وشاى وسكر وتونة والألبان، وأرز ومكرونة، وغيرها من السلع التى يحتاجها المواطن، لتلبية كافة احتياجاته والتى تضمن الحصول عليها بكميات مناسبة وباسعار مناسبة بعيدا عن التكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.



توزيع السلع بمبادرة كلنا واحد توزيع السلع بمبادرة كلنا واحد



وتأتى المبادرة فى إطارالتنسيق بين مديرية الأمن مع كبار تجار الجملة بالمحافظة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



مبادرة كلنا واحد أمام قسم نجع حمادى



وفى سياق أخر قال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل تموين قنا، أنه تم صرف 97 % من إجمالي السلع والمقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس من خلال منافذ البيع للبدال التمويني ومشروع جمعيتي، مؤكدا فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه الشركة المصرية لتجارة الجملة بتلبية الاحتياجات اللازمة لصرف السلع عن شهر ابريل 2020 .

وأشار وكيل وزارة التموين، الي توافر جميع المواد البترولية بمحطات الوقود، مضيفا أنه تم توجيه المستودع الرئيسي بتوفير رصيد كافي من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة .



وأشار إلي قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق بفض الأسواق العشوائية والغير مرخصة وانهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الابقاء علي المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة في تقديم الخدمة للمواطنين.



من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .



كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .



جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.