اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن قنا يوفر سلعا غذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30٪؜

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:24 م
أمن قنا يوفر سلعا غذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30٪؜ مبادرة كلنا واحد لتوزيع السلع
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز شرطة نجع حمادى اليوم الثلاثاء، سلسلة من سيارات المواد الغذائية، ضمن مبادرة (كلنا واحد)، التى اطلقتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وبرعاية اللواء شريف عبد الحميد مدير امن قنا ، واللواء احمد عبد النظير نائب  مدير الامن، ومأمور المركز العميد عبد الحميد بدر، وعدد من القيادات الامنية، وذلك بتوفير عدد 3 سيارات بميدان الاوقاف، وبتخفيض يصل الى اكثر من 30% على جميع السلع المقدمة من مسلى وزيوت وجبنة وشاى وسكر وتونة والألبان، وأرز ومكرونة، وغيرها من السلع التى يحتاجها المواطن، لتلبية  كافة احتياجاته والتى تضمن الحصول عليها بكميات مناسبة وباسعار مناسبة بعيدا عن التكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

فهرس
توزيع السلع بمبادرة كلنا واحد


وتأتى المبادرة فى إطارالتنسيق بين مديرية الأمن مع كبار تجار الجملة بالمحافظة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

س
مبادرة كلنا واحد أمام قسم نجع حمادى


وفى سياق أخر قال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل تموين قنا، أنه تم صرف 97 % من إجمالي السلع والمقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس من خلال منافذ البيع للبدال التمويني ومشروع جمعيتي، مؤكدا فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه الشركة المصرية لتجارة الجملة بتلبية الاحتياجات اللازمة لصرف السلع عن شهر ابريل 2020 . 

وأشار وكيل وزارة التموين، الي توافر جميع المواد البترولية بمحطات الوقود، مضيفا أنه تم توجيه المستودع الرئيسي بتوفير رصيد كافي من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة . 


وأشار إلي قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق بفض الأسواق العشوائية والغير مرخصة وانهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الابقاء علي المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة في تقديم الخدمة للمواطنين.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

 


محافظة قنا

مديرية امن قنا

مبادرة كلنا واحد

السلع التموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. توفير السلع بتخفيض 30% بـ776 فرعا للسلاسل التجارية بمبادرة كلنا واحد

الإثنين، 30 مارس 2020 05:53 م

الداخلية توفر السلع بتخفيض 30% بمبادرة كلنا واحد لمواجهة كورونا أول أبريل

الأحد، 22 مارس 2020 03:11 م

توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد بالغربية

الأحد، 22 مارس 2020 02:51 م

الداخلية تنظم قافلة طبية وإنسانية لأهالى باب الشعرية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الجمعة، 20 مارس 2020 01:31 م

صور.. إقبال كبير على منافذ كلنا واحد لبيع السلع والخضر والفاكهة بالغربية

الأربعاء، 11 مارس 2020 01:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة