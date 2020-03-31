أمن القليوبية يضبط 10عاطلين بأسلحة نارية وذخائر بشبين القناطر وطوخ

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية ، القبض على 10عاطلين ، بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ وقليوب وشبين القناطر وشبرا الخيمة ، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، اخطار من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية ، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط المباحث بشن حملة أمنية مكبرة ، لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بشبرا الخيمة وقليوب وطوخ وشبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "م.ح" 33 سنه، عاطل ، و "ز.س" 17 سنه ، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 1880 جنيه وعدد 2 هاتف محمول .

و "س.ح" 30 سنه ، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى 10100 جنيه وهاتف، و"ا.م" 30 سنه ، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار ،و "م.ط" 39 سنه، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وعدد 90 قرص مخدر ومبلغ مالى 65 جنيه وهاتف ،

و "م.ص" 35 سنه ، عاطل ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ، وطلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 23 جرام وهاتف محمول ،و"س.ح"50سنه،عاطل ،و"م.ك" 26 سنه ، عاطل ، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكميه مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بقصد الأتجار والهواتف المحمولة لتواصل مع عملائهم التى يشترون منهم الأسلحة والذخيرة ، كما تم ضبط معهم بكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار أيضا .

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.