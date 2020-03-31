اليوم السابع
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أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى بعد إقامته فى مكان آخر.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:12 ص
أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى بعد إقامته فى مكان آخر.. صور سوق المواشى بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، بفض سوق المواشى الذى يعقد فجر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويتوافد عليه التجار من كافة محافظات مصر وخاصة القليوبية والدقهلية، حيث وصلت معلومات للأجهزة الأمنية، بقيام بعض التجار بإقامة السوق بمدخل قرية العصلوجي، التى تبعد أمتار عن المكان المخصص للسوق، فتوجهت الأجهزة الأمنية على الفور وفضت السوق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

وتتمثل القرارات فى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى (2)
أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى 

 

أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى (3)
أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى 

 

أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى (1)
أمن الشرقية يفض سوق المواشى الرئيسى 

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