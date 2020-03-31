اليوم السابع
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أمريكا وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:39 ص
أمريكا وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة كورونا ترامب وبوتين
كتب كامل كامل

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا، حسبما جاء روسيا اليوم.

 

وأعلن الكرملين، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي، "عن قلق عميق لنطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، مضيفا أنهما "تبادلا الاطلاع على الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة هذا الخطر".

 

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "بحثا إمكانية تعاون أوثق بين البلدين في هذا الاتجاه".

 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا والذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا، يوم 11 مارس، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 746 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 35346 وفاة و157078 حالة شفاء.

 

وتعتبر الولايات المتحدة حاليا الدولة الأولى في العالم من حيث الإصابات بالفيروس حيث سجلت فيها 145131 حالة بينها 2608 وفيات، بينما رصدت في روسيا 1836 إصابة و9 وفيات.

 


كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الامريكية

بوتين

ترامب

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