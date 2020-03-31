اليوم السابع
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ألمانيا تسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بـكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:10 ص
ألمانيا تسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بـكورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب ـ إبراهيم سعيد

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أعلنت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، خبرا عاجلا، بتسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بـ كورونا فى ألمانيا خلال 24 ساعة. كما أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا.
 
وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 4615 حالة مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة وفاة.‭‭ ‬‬
 
وكان قد رفض مسئولون ألمانيون دعوات تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس لمصلحة الاقتصاد، فى الوقت الذى تستمر فيه أعداد المصابين بكورونا بالارتفاع فى ألمانيا.
 
وفي ظل هذا التزايد الكبير لعدد الإصابات والتوقعات باستمرار ارتفاع العدد، تسعى الحكومة الألمانية إلى الحد من الجدل حول تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة. 

وتسعى ألمانيا أن تدشن تطبيقا للهواتف الذكية فى غضون أسابيع للمساعدة فى تتبع تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ظهور إجماع سياسى كبير على أن اعتماد نهج، على غرار ذلك الذى اتبعته سنغافورة، يمكن أن يكون فعالًا دون انتهاك خصوصيات الناس.

ولدى الألمان شكوك عميقة بخصوص المراقبة الإلكترونية، واستخدام البيانات الخاصة بموقع الهاتف الذكي للفرد بهدف تتبع انتشار الوباء سيكون مخالفا لقوانين الخصوصية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

غير أن نقاشا سريعا أسفر عن اتفاق بين الأحزاب على أنه سيكون من المفيد والمقبول أن يجرى تتبع "المصافحة" التى تتم عن كثب بين الهواتف الذكية من خلال البلوتوث.

ويشبه ذلك التطبيق المقترح تطبيق تريس توجيزر في سنغافورة، الذى يسجل مثل هذه المخالطات في الفترة الأخيرة على الهاتف الذكي. وفي حالة ثبوت إصابة صاحب الهاتف الذكي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن تنزيل هذه البيانات ليتسنى لفرق التتبع التواصل سريعا مع الأشخاص الآخرين المعرضين للإصابة المحتملة بالمرض.

 


كورونا

فيروس كورونا

المانيا

معهد روبرت كوخ

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