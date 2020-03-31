ألمانيا تسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بـكورونا خلال 24 ساعة

كتب ـ إبراهيم سعيد

أعلنت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، خبرا عاجلا، بتسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بـ كورونا فى ألمانيا خلال 24 ساعة. كما أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 4615 حالة مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة وفاة.‭‭ ‬‬