أعضاء هيئة التدريس الصينين بجامعة القاهرة يتبرعون لصندوق تحيا مصر

كتب محمد صبحى

فى لفتة طيبة تبرع عدد من أعضاء هيئة التدريس الصينين بمعهد كونفوشيوس النموذج بجامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة لصالح صندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ومن جانبها قالت الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس النموذج بجامعة القاهرة ، إن الأساتذة الصينيون بمعهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يرسمون صورة رائعة من صور الحب والامتنان لوطنهم الثانى مصر ، حيث أطلقوا حملة للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ حوالى 5500 يوان صينى بما يعادل حوالى 15 الف جنيه مصرى وذلك بهدف تخصيصها لعلاج المتضررين من فيروس كورونا .

وأعربت مدير معهد كونفوشيوس الصينى فى تصريح ل " اليوم السابع " ، عن سعادتها البالغة بهذه اللفتة الطيبة من أعضاء هيئة التدريس الصينين بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ،موضحة أن هناك المزيد من التبرع خلال الفترة المقبلة خاصة وأن أعضاء هيئة التدريس الصينين فى المعهد يعتبرون مصر وطنهم الثانى .

وكان ، وجه أعضاء هيئة التدريس الصينين بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، رسالة تضامنية إلى المصريين فى التصدى لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بالاشتراك مع طلاب الجامعة والمعهد.

وقال أعضاء هيئة التدريس الصينين فى فيديو أعدته إدارة معهد كونفوشيوس في رسالتهم للمصريين " بنحبك يا مصر، مصر خليكى قوية ، مصر تقدر والمصريين يقدروا، نصبر في بيتنا وهترجع حياتنا، مش هننزل من بيتنا وهترجع حياتنا " فى إشارة لدعوة المصريين للالتزام بالمنازل واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، إن الفيديو أعده مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الصينين بالمعهد بالاشتراك مع طلاب المعهد وكذلك طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ، فى رسالة تضامينة ودعوة المصريين للالتزام بالمنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة رحاب محمود فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن هناك انتظام كامل في الدراسة لطلاب معهد كونفوشيوس وكذلك قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة من خلال منظومة التعليم عن بعد وإتاحة المقررات الدراسية أون لاين للطلاب.





