إيمان حنا

غادرت الكويت، اليوم الاثنين، رحلة الإجلاء الخامسة للجالية المصرية وعلى متنها 350 مقيما مصريا بينهم 14 مبعدا بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة وفق كونا والراى الكويتية.



الرحلة جاءت بتنسيق بين السفارة المصرية لدى البلاد و«مصر للطيران» مع السلطات الكويتية لإجلاء الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.

وكانت السفارة المصرية فى الكويت قد سيرت بالتنسيق مع «مصر للطيران» رحلتها الرابعة، أمس الأحد، وعلى متنها 303 مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.

و شملت الرحلة 25 مبعدا عن البلاد بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة، وأصبح عدد المغادرين المصريين منذ تسيير رحلات الإجلاء 1293 شخصا.

ومساء السبت انطلقت، ثالث رحلات الإجلاء للمصريين المقيمين فى الكويت عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 شخصا من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم، وذلك ضمن خطة اجلاء مصرية.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 72 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي ـ إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة ؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 255 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في المؤتمر الصحفي الـ25، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، بدون حضور الصحفيين؛ وفقا لتعلميات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة بحظر التجمعات - إن الحالات الجديدة تضمنت 7 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منها 6 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الفلبينية.

وأضاف السند أنه بالنسبة لباقي الحالات فجميعها من المخالطين، وشملت حالة واحدة لمواطن كويتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودية، و9 حالات من الجنسية الهندية، مخالطة لثلاث حالات من الجنسية الهندية تحت التقصي الوبائي، وثلاث حالات من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة من ذات الجنسية، وهي ما زالت تحت التقصي الوبائي، لافتا إلى أنه لوحظ زيادة نسبة الإصابات بالنسبة للمخالطين في بعض المناطق، ومن بينها "المهبولة"، و"الشويخ" الصناعية، وبعض المناطق التجارية في محافظة الكويت العاصمة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 12 حالة منها 3 حالات في وضع حرج، و9 حالات مستقرة، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن 910 أشخاص أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.

وأوضح السند أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.