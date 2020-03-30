13 أبريل أولى جلسات محاكمة أفراد الشرطة المتهمين بقتل مواطن بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى 13 أبريل المقبل، برئاسة برئاسة المستشار سامى بيومى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فيصل وسامح السيد، أول جلسات محاكمة 3 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، بتهمة التسبب فى مقتل سائق توك.

تعود أحداث القضية رقم 24094 ليوم 30 يناير 2019 ،حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من أسرة سائق توك توك بإتهام كل من " م م م "أمين شرطة و"ال ع إ ط " و" ع م ع " فردى شرطة بقوة قسم شرطة ثانى الزقازيق ، بالتسبب فى مقتل المجنى عليه " ممدوح إ م " سائق توك توك بأن قبضوا عليه وأوسعوه ضربا بأماكن متفرقة من جسده ما أدى لتدهور حالته النفسية والجسدية وإصابته بنوبة قلبية ووفاته إثر ذلك.

كان مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارا يفيد وبورد اتصال هاتفى إلى الشرطى السرى المتهم الثانى من قوة قسم شرطة ثان الزقازيق مفادة قيام المدعو " محمود ح " وبرفقته آخرين بسرقة كيس بلاستيك بداخله ملابس من داخل محل المدعو " حسن م م " وعليه قام بالتوجه إلى صاحب المحل وأشار له على المدعو " محمود ح " الذى قام وآخرين بسرقة كيس الملابس من محله وقام الشرطى السرى بضبطه والذى تبين أنه المدعو "محمود م م ع "

وبسؤاله قرر أنه قام بالإشتراك مع كل من " س م ا ح " و" عبد الفتاح ك م س " بسرقة كيس الملابس من داخل المحل وأن المتهمان متواجدان، داخل دراجة نارية توك توك قيادة المجنى عليه الذى قرر الذى قرر أنه ليس له علاقة بواقعة السرقة وأنه لا يعلم عنها شيئ وأنه لن يتحرك بدراجته النارية " توك توك" وأن المتهمان أستقل معه التوك توك وأنه حسن النية، وأثناء محاولة إصطحابهم للقسم حصل تعدى عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وقررت النيابة العامة إحالة أفراد الشرطة للمحاكمة.