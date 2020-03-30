اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:23 م
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1.6 مليار رسالة توعوية فى 44 يوما للوقاية من كورونا بالسعودية

الإثنين، 30 مارس 2020 01:02 م
1.6 مليار رسالة توعوية فى 44 يوما للوقاية من كورونا بالسعودية تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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بلغ عدد الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس كورونا التي ساهمت stc في بثها من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، بالمملكة العربية السعودية أكثر من 1.6 رسالة (1,671,784,695 مليون رسالة)، خلال الـ44 يوما الماضية وذلك باستخدام 10 لغات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بدأت stc حملاتها التوعوية بطرق الوقاية من فيروس كورونا في وقت مبكر وتحديداً في الـ13 من شهر فبراير الماضي، حيث بثت رسائلها باللغتين العربية والإنجليزية و8 لغات أخرى إلى ملايين المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارات الصحة والداخلية والتعليم والحج والعمرة إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

  وشملت الرسائل التوعوية اللغات الصينية، والألمانية، والمالاوية، والفارسية، والإسبانية والكورية، ولغة التجالوج ، والأوردو.

وتأتي هذه الرسائل ضمن مبادرات stc في الحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى الوعي للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد covid19.  


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