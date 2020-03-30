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وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تسجل 2504 وعدد الإصابات 143055

الإثنين، 30 مارس 2020 02:23 م
وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تسجل 2504 وعدد الإصابات 143055 ضحايا كورونا
كتب سمير حسنى

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سجلت الصحة الأمريكية اليوم الاثنين ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووصل عدد الضحايا إلى 2504 وعدد الإصابات إلى 143055، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق من صباح اليوم، قال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"قامت نانسي بيلوسي والديمقراطيون بتأخير مشروع قانون مساعدة، و تحفيز العمال لأكثر من أسبوع، محاولين إضافة "خردة" حقيقية إلى مشروع القانون، لقد حدثت بعض الأشياء السيئة، ولم يكن لدينا ما يمكن عمله، بما يتضمن المصابين بالفيروس، يحتاج الجمهوريون إلى أصواتهم حتى نفوز بمجلس النواب ونستعيده 2020!".

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قد قال إنه يعتقد أن بداية التعافى من وباء كورونا يمكن أن تكون فى الأول من يونيو.

ومدد ترامب الإغلاق الوطني الطوعي لمدة شهر مع ارتفاع المرض والوفاة بسبب جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

تنتهي فترة الابتعاد الاجتماعي الأولية التي مدتها 15 يومًا والتي حثت عليها الحكومة الفيدرالية يوم الاثنين ، وكان ترامب قد أبدى اهتمامًا بتخفيف المبادئ التوجيهية الوطنية على الأقل في أجزاء من البلاد الأقل تأثرًا بالوباء، ولكن بدلاً من ذلك قرر تمديدها حتى 30 أبريل، تفرض العديد من الولايات والحكومات المحلية ضوابط أكثر صرامة على التنقل والتجمعات.

 

توصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية بعدم عقد تجمعات كبيرة وتحث كبار السن وأي شخص يعاني من مشاكل صحية قائمة على البقاء في المنزل.

 يتم حث الناس على العمل في المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا وتجنب المطاعم والحانات ورحلات السفر والتسوق غير الضرورية.

سيجعل التمديد التوصيات الفيدرالية في مكانها بعيدًا عن عيد الفصح في 12 أبريل ، وفي ذلك الوقت كان ترامب يأمل في أن تبدأ البلاد واقتصادها في الارتفاع مرة أخرى. وقال مسؤولو الصحة العامة المنزعجون إن عيد الفصح سيكون على الأرجح قريباً جداً.

وقال إن ذروة تفشى الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات.

 
 

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