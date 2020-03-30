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وزير الصحة السعودى: خادم الحرمين أمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين

الإثنين، 30 مارس 2020 02:43 م
وزير الصحة السعودى: خادم الحرمين أمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفى نظام الإقامة فى جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر الكريم يأتى من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين، على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

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من ناحية أخرى، أكد وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، أن المملكة تعمل بشكل كامل على تقصى فيروس كورونا، موضحا أنها من أكثر الدول التى أجرت فحوصات كثيرة للكشف عن انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه يوجد تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية داخل المملكة، مطالبا المواطنين باتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة المختلفة من أجل منع انتشار هذا العدوى، خاصة أن المملكة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وأشار الدكتور توفيق الربيعة إلى أن هناك العديد من الأبحاث للتوصل إلى لقاح للوقاية من هذا الفيروس ولكن تحتاج إلى مزيدا من الوقت، بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة بالعلاج منه مشددا على أنه لا يوجد حتى الآن علاج ثابت لهذا الفيروس.

وطالب الوزير من يتعرض لأى أعراض اشتباه لهذا الفيروس بالتوجه إلى أقرب وجهة صحية لإجراء الكشف الطبى خاصة أن جميع المؤسسات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة سوف تكون فى استقبال أبناء المملكة.


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