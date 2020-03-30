وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

كتب محمد شرقاوى

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج على رحلات إجلاء العالقين من الجاليات المصرية فى العالم قائلة "حريصون على عودتهم، وبنعمل دائماً على كده لأننا بنتشغل بقلب الأب والأم".

وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، والمذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أننا تلقينا في الوزارة نحو 12120 شكوى من عالقين وأن شرائح كثيرة من المصريين عالقة في الخارج ومافيش بيت في مصر مافهوش حد مش مسافر إما لرحلة سياحية أو طالب في الخارج أو عمل في الخارج وصولاً للسفر من أجل العلاج.

وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى لتداعيات أزمة كورونا تم تشكيل لجنة عمل وخلية دائمة الانعقاد بدأت بالعالقين في دول الخليج بعد إغلاق المطارات على خلفية تفشي فيروس "كورونا" وأسهمت العلاقات المصرية الخليجية في الكويت والسعودية في إجلاء هؤلاء وتقديم التسهيلات اللازمة ".

وتابعت الوزيرة "مع اتساع رقعة المرض فى أنحاء العالم ظهر لنا الكثير من العالقين فى دول عدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وإفريقياً أيضاً .

وكشفت الوزيرة أن اللجنة المشكلة لإدارة هذا الملف شكلت من الهجرة والخارجية والصحة والطيران المدني كحلقة متصلة، مشيرة إلى أن الخارجية كان عليها دور كبير في الاتصال بكافة السفارات في الخارج لحصر الأعداد ووضعنا الأولوية للعالقين بخلاف المقيمين وبدأت جهود وزارة الطيران في تنسيق الرحلات مع الدول المضيفة للعالقين عبر التنسيق حول إمكانية تسيير خطوط طيران بين الدول عبر شركة مصر للطيران .

وكشفت الوزيرة أنه من المنتظر مطلع إبريل بدأ إجلاء العالقين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم قرابة ألف عالق من خلال التنسيق الكامل وتحديد نقطة ارتكاز يتجمع بها العالقين لإجلائهم في كارولينا وتكساس وغيرها باستثناء نيويورك التى ستتأخر قليلاً في ظل تفاقم الأوضاع هناك مناشدة الجالية المصرية العالقة في أمريكا بالتواصل وتسجيل البيانات عبر السفارة المصرية هناك أو القنصليات التابعة وعددها أربعة ومنتشرة في عدد من الولايات المختلفة " .

وحول دول جنوب شرق آسيا في سنغافورة وجزر المالديف وبالي وغيرها كشفت الوزيرة أن ثمة بعض العراقيل التي تواجه الوزارة هناك خاصة في ظل قضاء بعض الشباب للفترة شهر العسل في تلك الدول أو العاملين المصريين في فنادق هذه الدول .

وكشفت الوزيرة عن أعداد العالقين في هذه الدول قائلة لدينا 95 مصريا في جزر المالديف ونحو 80 عالق في بالي مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الطيران لتدبير خطة إجلاء لكنها قالت " نحن نعمل وسط متغيرات متسارعه مع تطورات تفشي الفيروس ومن الممكن أن نضع خطة الآن وتتغير بعد ساعات مع إغلاق مطارات أخرى ونعمل على تحديد نقطة ارتكاز لتجميع العالقين هناك. "