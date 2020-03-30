وزيرة البيئة توجه بتطهير حاويات نقل القمامة لمواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

نفذت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها، عدد من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها وذلك بالمحافظات الأربعة التي يعمل بها البرنامج ( كفر الشيخ / اسيوط / قنا / الغربية).

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف جهود الوزارة في عدد من المحاور للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنها متابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة ورفع وعي المواطنين.

وقد قام البرنامج بمتابعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات الأربع بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية بكل محافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم من خلال البرنامج بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات، بتلك المحافظات حول طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كرونا، وتوعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وادوات التطهير اثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها، خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات، وأهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض، إلى جانب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة، ونشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض.

وشددت على التنسيق المتواصل مع وزارة التنمية المحلية للعمل على نظافة الشوارع ونشر ارشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع، مشيرة إلى أن الوزارة شاركت فى تنفيذ العديد من حملات النظافة العامة وإزالة التراكمات والتطهير فى القرى والمراكز بمحافظتي كفر الشيخ والغربية من خلال معدات البرنامج الوطنى، والتأكد من استخدام العاملين لمهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى منها جمعية وادى النيل ومؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بكفر الشيخ وجمعية نهضة مصر للتنمية بالغربية.

كما شاركت الوزارة بمحافظتى قنا واسيوط مع وحدات ادارة المخلفات بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى فى حملات توعية العاملين والمواطنين بطرق استخدام مهمات الوقاية اثناء التعامل مع المخلفات الصلبة، الى جانب استخدام معدات البرنامج من ترسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير فى حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة باسيوط بمشاركة الشباب المتطوع من الاهالى والجمعيات الأهلية بكل محافظة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارة الصحة والتنمية المحلية والإتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى في اطار تكاتف جهود الدولة فى من انتشار الفيروس المستجد، وبالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكافة اشكاله وتحسين نوعية البيئة.