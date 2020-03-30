وزراء التجارة لمجموعة الـ20: حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولى التعاون فى مواجهة كورونا

قال وزراء التجارة لمجموعة العشرين في بيان مشترك إنه حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولي التعاون والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا
وانهم يعملون لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.
والإجراءات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا يجب أن تكون محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة
لافتين الى ان الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ويجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية ،وسنواصل العمل معا لإيجاد بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والاستقرار والشفافية ولا تنطوي على تمييز.
يعقد وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمرا طارئا عبر الفيديو اليوم الاثنين، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
ووفقا لروسيا اليوم سيبحث الوزراء سبل التعاون لدعم منظومات التوريد العالمية للمعدات الطبية والدواء، والتى تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان قادة مجموعة العشرين عقدوا الخميس الماضى قمة عبر جسر تلفزيونى لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، وستقوم دول مجموعة العشرين بضخ نحو 5 تريليونات دولار فى الاقتصاد العالمى للتغلب على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.
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