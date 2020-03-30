وزراء التجارة لمجموعة الـ20: حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولى التعاون فى مواجهة كورونا

رويترز

قال وزراء التجارة لمجموعة العشرين في بيان مشترك إنه حان الوقت لأن يكثف المجتمع الدولي التعاون والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا

وانهم يعملون لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.

والإجراءات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا يجب أن تكون محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة

لافتين الى ان الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ويجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية ،وسنواصل العمل معا لإيجاد بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والاستقرار والشفافية ولا تنطوي على تمييز.