اليوم السابع
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وزارة النقل تنشر فيديوهات لخطوط المترو تظهر عدم وجود تكدس

الإثنين، 30 مارس 2020 04:17 م
وزارة النقل تنشر فيديوهات لخطوط المترو تظهر عدم وجود تكدس مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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نشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية على فيس بوك فيديوهات لخطوط المترو الثلاثة تشير إلى عدم وجود تكدس داخل القطارات، وقالت إن هذه الفيديوهات لحالة المترو الساعة 2 بعد الظهر.

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل وجه باستمرار الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وان يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساء .

وأشار وزير النقل إلى أنه تم  زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطار  بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22  قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن 4 دقائق .

كما وجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشراء على عدد32قطار مكيف جديد للخط الأول بعد التنسيق مع الشركة الموردة لعدد  6 قطارات مكيفة للخط  الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل اول قطار في أبريل 2021 بدلا من ديسمبر 2021 مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد 32 قطار الخط الثالث ليصل اول قطار في يونيو 2020 بدلا من ديسمبر 2020.

وكان دخل فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى بعد إذاعته فيديو عن وجود تكدس بالمترو، حيث قال الوزير إنه فيديو قديم من يوم الأربعاء الماضى، وأن هذا الوضع لم يعد موجودا.

 



 


وزير النقل

محطة مصر

كورونا

تطهير القطارات

المترو

اخبار مصر

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