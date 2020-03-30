وزارة الصحة فى أرمينيا تقرر وقف تشريح أى جثمان لمتوفى جراء كورونا

اتخذت وزارة الصحة في أرمينيا اليوم الاثنين قرار عدم إجراء تشريح لجثامين المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت أناهيت أفانيسيان، نائبة وزير الصحة، إنه تم تقديم تعديلات على قانون الرعاية الصحية، تنص على عدم إجراء تشريح الجثة في حال نتجت الوفاة عن مرض فيروس كورونا.

وأوضحت المسؤولة أن هذه التعديلات يستوجبها الوضع المعقد المتعلق بتفشي كورونا في البلاد، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن مراكز التشريح في البلاد لا تتوفر فيها الظروف اللازمة لتشريح جثامين المتوفين بكورونا، لأنها لا تتوافق ومقاييس السلامة الدولية.

وأعلنت أرمينيا حالة طوارئ وطنية في الفترة من 16 مارس إلى 14 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سجل حتى الآن في البلاد 482 إصابة مؤكدة، و3 وفيات.

وفى 26 من مارس الجارى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا ناجداليان، أن قرار وقف حركة انتقال الأشخاص مؤقتاً بين أرمينيا وروسيا، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وقالت ناجداليان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "اعتبارا من اليوم دخل القرار ذي الصلة، الذي اتخذته حكومتا أرمينيا وروسيا حيز التنفيذ، ما يقيد المواصلات البرية والجوية بين البلدين.. ولا ينطبق هذا القيد على نقل البضائع".

وأضافت أنه وفقا للقرار يمكن لمواطني أرمينيا وأفراد أسرهم، وكذلك الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني بالإقامة في البلاد، العودة إلى أرمينيا.. داعية المواطنين إلى العودة جوا، وذلك بسبب حظر جورجيا دخول الأجانب إلى البلاد.