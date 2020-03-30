اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة البترول توضح للمواطنين كيفية قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:34 م
وزارة البترول توضح للمواطنين كيفية قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.
 
 
وأضاف الدكتور وسيم وهدان  رئيس شركة بتروتريد، في بيان صحفي لوزارة البترول اليوم، أن هناك عده طرق لقراءة وسداد فاتورة الغاز الطبيعي.
 
وأشار الدكتور وسيم وهدان، إلي أن طرق السداد تتضمن منافذ البيع أو التجار الذين يحملون التالية (فورى – ممكن –– بى – مصارى – خدماتى – أمان) أو عن طريق  طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى او عن  طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً او ان يتم تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122.
 
وكان  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد كلف  اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حالياً وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ فضلاً عن الإجراءات التى ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.
 
 
وأكد علي أهمية الاستمرار فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر فى صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل  تكرير جديدة ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة بما يسهم فى استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولى والمنتجات البترولية، مضيفاً أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسى على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين لتقليص الكميات التى يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدى إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئياً من على كاهل الموازنة العامة للدولة.
 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن  فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.
 
وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

الغاز

كورونا

فواتير الغاز

كيفية سداد فواتير الغاز

كيفية قراءة فواتير الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة