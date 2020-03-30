هيئة حماية الشواطئ تتلقى تقريرا حول مشروع حماية بركة غليون

كتبت أسماء نصار

تلقى المهندس عاشور عبد الكريم الْيَوْمَ الأحد تقريرا من المهندس أشرف السيد محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بوسط الدلتا حول ما تم انجازه فى مشروع حماية المزرعة السمكية ببركة غليون .



أوضح التقرير أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية بهذه المنطقة كمشروع الاستزراع السمكي وهو الأضخم في منطقة الشرق الاوسط، وكذلك مشروع محطة كهرباء البرلس لذلك تنفذ الهيئة عدة مشروعات للحماية بالمنطقة بعد عمل الدراسات اللازمة والحماية الآمنة للمنطقة المنخفضة شمال بركة غليون، حفاظا علي تلك الاستثمارات الضخمة، وذلك بإنشاء 16 رأس حجرية باطوال مختلفة، وبمسافات بينية 250 مترا، وسد شاطئ لحماية مسافة 4,50 كيلو متر علي طول الشاطئ شمال المزارع السمكية ببركة غليون، حيث تم تنفيذ 85% من اعمال حماية المزرعه السمكيه ببركة غليون.



أوضح التقرير أن مشروع الاستزراع السمكي يتم تنفيذه علي 3 مراحل لتصل المساحه لنحو 2800 الف فدان حيث يشمل المزرعه السمكيه ومنشأتها من المصانع والمساكن، ومحطة التغذيه والمجاري المائيه الخاصه بالمشروع، وبالتالي كان من الضروري ان نحافظ علي هذه الاستثمارات، خاصة وان طبوغرافييه المنطقه، وتاثرها بالعوامل الهيدروميكانيكيه الحرجه من الامواج والتيارات البحريه المؤثره عليها وتعرضها للنحر الشديد، وسرعه تحرك الرسوبيات بها وبكميات كبيره طبقا للدراسات التى قام بها معهد بحوث الشواطئ وجامعة الاسكندرية.



الجدير بالذكر أن المشروعات التي تنفذ حاليا في اطار مواجهه الاثار السلبيه للتغيرات المناخية حماية المنطقة الساحلية للساحل الشمالي للدلتا بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي من غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، وحتي شرق أعمال الحماية بشرق مصب فرع رشيد، والتى تتعرض للغمر بالمياه بفعل النوات وهياج البحر اثناء فصل الشتاء، وذلك نظرا لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعية الشاطئية بالمنطقة، حيث تصل مياه البحر اثناء النوات إلى الطريق الدولى الساحلي، وتتعرض الاراضي الزراعية للغرق كما تزداد ايضا ملوحة المياه الجوفية بالمنطقة.









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