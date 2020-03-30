هيئة الأسرى الفلسطينية: إصابة 3 سجناء إسرائيلين بفيروس كورونا

أ ش أ

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أعلنت اليوم إصابة ثلاثة سجانين إسرائيلين بفيروس "كورونا"، وهما شرطيان فى سجن "عوفر" وآخر فى سجن "نتسيان الرملة".

وأضافت الهيئة، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ظهور مثل هذه الإصابات تنذر باقتراب كارثة حقيقية فى صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الاحتلال، والموزعين على أكثر من 23 سجنا ومركز توقيف إسرائيلى، والذين يتجاوز عددهم الـ 5000 معتقل، بينهم 180 طفلا و700 مريض و41 أسيرة وعشرات المسنين.

وحذرت الهيئة من وصول فيروس كورونا إلى داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل عدم اتخاذ إدارة السجون أية إجراءات عملية حقيقية لحماية الأسرى، كتخفيف الإكتظاظ وتعقيم السجون والأقسام والغرف باستمرار وتوفير وسائل الحماية والنظافة كالمنظفات والمعقمات والمطهرات للأسرى.

وحملت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، مطالبة المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على توفير كل متطلبات وشروط الصحة العامة للأسرى، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، والإفراج عن الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في مناعتهم الصحية كالأسرى المرضى وكبار السن والاطفال والأسيرات.