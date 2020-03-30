نيبال تمدد الإغلاق لمدة أسبوع بسبب كورونا

وكالات

أعلنت حكومة نيبال اليوم الاثنين تمديد العزل الذاتى على مستوى البلاد لمدة أسبوع فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى بيان للحكومة أن الإغلاق المفروض منذ الأسبوع الماضى سيستمر حتى 7 أبريل المقبل، وستغلق الشركات والأسواق الرئيسة وتوقف حركة النقل. كما سيستمر وقف الرحلات الجوية حتى 15 من ذات الشهر.

وأعلنت نيبال، تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس تعافى واحد من بين المصابين، فيما لم تسجل حتى الأن أي حالات وفاة.