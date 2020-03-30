اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى أول طبيب مصاب بكورونا.. وأخر ما كتبه "خليك فى البيت"

الإثنين، 30 مارس 2020 12:25 م
نقابة الأطباء تنعى أول طبيب مصاب بكورونا.. وأخر ما كتبه "خليك فى البيت" الدكتور أحمد اللواح
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء، أول شهيد للواجب من الأطباء فى مصر، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفى بمستشفى العزل بالإسماعيلية.
 
وكانت من بين أخر منشورات للطبيب، قبل وفاته، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، نصائح للمواطنين بالبقا فى المنازل، لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا، قائلا: ليه خليك في البيت؟ وايه اللي هيحصل لما نقعد فى البيت أسبوعين؟ الناس تتساءل: يعنى بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما احنا هنرجع تانى لحياتنا والفيروس هينتشر تانى ؟.
 
وأضاف: خد بالك معايا: الناس دلوقتي أربع أنواع، ناس لم يصلها الفيروس، و دا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى، ناس حاملة الفيروس من غير أى أعراض، ودول قعدتهم فى البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضى على الفيروس اللى فى جسمها، ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم فى البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس فى جسمهم، بعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان، والنوع الرابع، ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفى و يتعالجوا فيها .
 
وتابع: أهم شيء جدا، الفيروسات اللى انتشرت على الأسطح والأرض وحتى لو فى الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم انسان تتكاثر فيه، المهم خلال الأسبوعين دول، لو التزمنا، ممكن الفيروس يموت فى الخارج لو مالقاش جسد يدخله، ويموت فى داخل اجسامنا كمان، الفيروس محتاج جسد بنى ادم علشان يتكاثر و لو مالقاش بيموت و هى دى الفكرة من القعاد فى البيت.
 
كانت قد كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح  أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر  الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

نقابة الاطباء

وفاة اول طبيب بكورونا

كورونا

اطبار مصابين بكورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة