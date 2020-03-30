نتنياهو يعلن بقاءه في الحجر الصحي احترازيا.. ونتائج فحص كورونا جاءت سلبية

كتب محمد شرقاوى

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بقاءه في الحجر الصحي احترازيا، ونتائج فحص كورونا جاءت سلبية، وذلك خلال تغريدة على حسابه الشخصى على تويتر.

ذكرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وطاقمه يخضعون أنفسهم للحجر المنزلي إلى حين صدور نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل ، فى غضون ذلك قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.