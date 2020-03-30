اليوم السابع
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نائب الوطنية للانتخابات: أزمة كورونا أثبتت وجود رجال شرفاء قادرين على إدارة الدولة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:40 ص
نائب الوطنية للانتخابات: أزمة كورونا أثبتت وجود رجال شرفاء قادرين على إدارة الدولة المستشار محمود الشريف نائب رئيس الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم

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توجه المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، بالشكر والتقدير للدولة المصرية وقيادتها ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا القائمين على المنظومة الطبية والصحية في مصر لما يبذلونه من جهد يفوق الطاقة فى صالح المواطن المصرى وصحته وحياته، للوقاية من فيروس كورونا المسجد.
 
وأكد "الشريف"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصر انتبهت مبكرا لحربها مع مرض كورونا، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس، مشيرا إلى أن تضافر الجهود والولاء والانتماء يرسخ لبناء دولة قوية عازمه على النجاح.
 
وعبر الشريف عن تقديره وشكره للرئيس السيسي بعد القرارات التى اتخذها تجاه العاملين في المجال الطبي والصحي تقدير لهم لما يبذله من جهد في صالح وطننا الحبيب، مضيفا أن متابعة رئيس الجمهورية عن كثب لأزمة الجائحة كورونا التي اجتاحت العالم واتخاذه القرارات في وقتها المناسب والتعامل بكل وضوح وشفافية وواقعية يؤكد مدى حرصه على المواطنين، ويؤكد أنه فى مصر رجال شرفاء أقوياء قادرين على إدارة الدولة بقوه وعزم ونجاح.
 
وأشار نائب الوطنية للانتخابات إلى أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللحظية وما يبذله من جهد واضح وتواجد وتواصل ليلا مع نهار وما يتخذه من قرارات جميعها تصب في صالح المواطن المصري وصحته وحياته تؤكد على رجال مصر الأقوياء في وقت الازمات، كما أن تعامل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتناوله الشائعات وتفنيدها اول بأول فهى تصب فى صالح المواطن المصري وتؤكد وعى الدولة لمحاربة الشائعات.
 
وأكد أن قرارات حظر التجوال تصب في صالح المواطن ويجب أن يأخذها محمل الجد. وتابع: هناك كثير من القرارات الهامة التي لا بد أن نتوجه بالشكر لأصحابها ومنها قرارات وزير العدل والجهات والهيئات القضائية والنائب العام فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا وتأجيل الجلسات وقرارات وزير الداخلية وتواجده ومتابعه رجال الشرطة وقت الحذر معربا عن دعمه ومسانده للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها والتي اتخذت قرارات أيضا من شأنها أن تصب في صالح المواطن، وكذلك قرارات وزارات التموين والنقل والزراعة والشئون الاجتماعية لتوفير الاحتياجات وتنظيم السلوكيات.
 
وهو نفس الأمر بالنسبة للجهد الذى تقوم به السفيرة نبيله مكرم وزيره الدولة للهجرة ورعايتها لأبناء مصر وما يبذل من جهد في سبيل عودتهم لأرض الوطن يصب في صالح المواطن علاوة على قرارات وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم جميعها.
 
كما وجه الشكر لكل مواطن مصري لالتزامه ووقوفه خلف دولته ومؤسساتها ودعمه وتأييده لما يتخذ من قرارات والتى تصب بالتأكيد في صالحه وصحته وحياته هو واولاده واهله ووطنه.

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