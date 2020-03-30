ميناء الإسكندرية: حصر الطلبات على الوقود ذو انبعاثات كبريتية للتنسيق مع البترول

وأضاف البيان الصادر عن الميناء اليوم، أن هذا المنتج تم إنتاجه بمنطقة السويس ، ويمكن نقله للقيام بعمليات تموين السفن بمنطقة الإسكندرية حال وجود طلبات تموين.

وكان قد تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته بميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وتفقد الوزير، أرصفة 25، 26، 35،36 للتأكد من تطهير وتعقيم شحنات الصادر والوارد من البضائع حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 80 سفينة وتواجد على الأرصفة 40 سفينة منهم 7 سفن حاويات و6 سفن مواد بترولية و23 سفينة بضائع عامة، كما يتم تفريغ 4 سفن بمنطقة المخطاف الداخلي، وكانت أهم الصادرات البطاطس والبصل، والواردات القمح والذرة والسيارات والمواد البترولية وعجينة الورق، وتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد كامل الوزير، على ضرورة التزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات والالتزام بتعقيم الشاحنات وكابينة السائق وعجلة القيادة وابواب ومقابض الشاحنة بالكحول المطهر، كما شدد على عدم تخزين السلع داخل الميناء، والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالميناء، كما تفقد أيضا أعمال الصيانة بالارصفة والساحات والمباني، ووجه بسرعة إنجاز هذه الأعمال في المدة المحددة لها.