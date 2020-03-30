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ميناء الإسكندرية: حصر الطلبات على الوقود ذو انبعاثات كبريتية للتنسيق مع البترول

الإثنين، 30 مارس 2020 03:47 م
ميناء الإسكندرية: حصر الطلبات على الوقود ذو انبعاثات كبريتية للتنسيق مع البترول الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الأسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الأسكندرية، إن وزير النقل الفريق كامل الوزير، وجه بحصر حجم الطلب اليومي أو الأسبوعي المقترح من الوقود ذو نسبة انبعاثات كبريتية لا تتجاوز 0.5 %، وذلك لدراسة إمكانية توفير المنتج بالتنسيق مع وزارة البترول.

 
وأضاف البيان الصادر عن الميناء اليوم، أن هذا المنتج تم إنتاجه بمنطقة السويس ، ويمكن نقله للقيام بعمليات تموين السفن بمنطقة الإسكندرية حال وجود طلبات تموين. 
 
وكان قد تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته بميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية. 
 
وتفقد الوزير، أرصفة 25، 26، 35،36 للتأكد من تطهير وتعقيم شحنات الصادر والوارد من البضائع حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 80 سفينة وتواجد على الأرصفة 40 سفينة منهم 7 سفن حاويات و6 سفن مواد بترولية و23 سفينة بضائع عامة، كما يتم تفريغ 4 سفن بمنطقة المخطاف الداخلي، وكانت أهم الصادرات البطاطس والبصل، والواردات القمح والذرة والسيارات والمواد البترولية وعجينة الورق، وتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الشحن والتفريغ. 
 
وشدد كامل الوزير، على ضرورة التزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات والالتزام بتعقيم الشاحنات وكابينة السائق وعجلة القيادة وابواب ومقابض الشاحنة بالكحول المطهر، كما شدد على عدم تخزين السلع داخل الميناء، والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالميناء، كما تفقد أيضا أعمال الصيانة بالارصفة والساحات والمباني، ووجه بسرعة إنجاز هذه الأعمال في المدة المحددة لها.
 
وكان قد عقد الربان طارق شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إجتماعا مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالنقل البحري ، وذلك لتسهيل وتسريع معدلات حركة البضائع ، وزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، ووضع سيناريو للتعامل  مع أي تطورات  تتعلق بانتشار فيروس كورنا المستجد .
وقال الربان شاهين أن هذا الاجتماع الطارئ جاء طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير ، وزير النقل  بضرورة التنسيق الكامل بشأن تسريع منظومة العمل مع استمرار مكافحة نقل العدوي بفيروس كورونا ، وكذلك وضع حلول مع الشرطة لسهولة تنقل العاملين بالميناء وقت الحظر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني ، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم للأفراد ، والسفن ، والمعدات ، والمباني ، والبضائع تحت إشراف الحجر الزراعي والصحي مع مراعاة إتباع الأسلوب السليم في تعقيم البضائع حسب نوعها حتي لا يتم تلفها . 
 
وأضاف شاهين أنه تم التنسيق خلال الإجتماع علي السماح للشاحنات التي تحمل بضائع وإن كانت فارغة حتي لا تتأثر دورة العمل ، كما تم التنسيق علي طرق تطبيق تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالممنوع والمسموح أثناء التعامل مع السلع والبضائع حال زيادة إنتشار الفيروس حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة أسلوب التشغيل المتبع في الموانئ الإيطالية خلال الأزمة الحالية ، وذلك لتطبيقها حال انتشار الفيروس .
 
 

 

 


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