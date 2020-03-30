اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:19   ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:13

ميعاد صلاة العشاء 7:31
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:14

توقيت صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:27 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:10 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:19 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:19

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 

مكة

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

ميعاد صلاة العشاء 7:48 م
 

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

توقيت صلاة العشاء 7:51 م
 

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:24 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:05

توقيت صلاة الظهر 11:45 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:59

موعد صلاة العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:09
 

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب  6:06 م

مواقيت صلاة العشاء 7:23 م
 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة