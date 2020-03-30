مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:19 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:13

ميعاد صلاة العشاء 7:31



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:14

توقيت صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:27 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:10 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:19 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:19





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

ميعاد صلاة العشاء 7:48 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

توقيت صلاة العشاء 7:51 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 4:24 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:05

توقيت صلاة الظهر 11:45 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:59

موعد صلاة العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:09



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

مواقيت صلاة العشاء 7:23 م

