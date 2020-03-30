مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:19 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:13
ميعاد صلاة العشاء 7:31
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:14
توقيت صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 10: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:27 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:19 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:19
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:38 م
ميعاد صلاة العشاء 7:48 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:52 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
توقيت صلاة العشاء 7:51 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:24 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:05
توقيت صلاة الظهر 11:45 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:59
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:53 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:09
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
مواقيت صلاة العشاء 7:23 م
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