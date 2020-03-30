اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:37 م
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مقتل 27 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية فى هجمات نفذتها طالبان

الإثنين، 30 مارس 2020 02:18 م
مقتل 27 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية فى هجمات نفذتها طالبان طالبان - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة ومسؤولون حكوميون اليوم الاثنين، إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا 27 فردا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في وقت تواجه فيه جهود السلام بوساطة أمريكية مصاعب جمة.

وأبرمت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا الشهر الماضي يسمح لواشنطن وحلفائها بسحب قواتهم في مقابل تعهدات من الحركة بوقف الإرهاب.

كما شمل الاتفاق أيضا التزاما من طالبان بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن لكن جهود بدء تلك المحادثات تعطلت بسبب خلافات بين الحكومة وطالبان بخصوص تبادل السجناء وتشكيل فريقي التفاوض.

ولم توافق طالبان على وقف لإطلاق النار مع قوات الحكومة ولم تتوقف أعمال العنف على الرغم من أن المسلحين لم يعلنوا بدء هجوم الربيع كما كان معتادا في هذا الوقت من كل عام.

وفي أحدث اشتباكات، قال متحدث باسم قوة أمنية إن المسلحين اقتحموا أمس الأحد مجمعا لضابط كبير في الشرطة في إقليم طخار شمال شرق البلاد مما أسفر عن مقتل 13 شرطيا وإصابة الضابط.

وفي إقليم زابل جنوب البلاد، قالت الشرطة إن قوات من طالبان هاجمت مواقع أمنية تابعة للحكومة مما أسفر عن مقتل 11 جنديا على الأقل أمس الأحد. وقالت وزارة الدفاع على تويتر إن ستة جنود قتلوا في تلك الاشتباكات.

وقال مسؤولون إن مواقع أمنية حكومية تعرضت أيضا لهجمات في إقليم هلمند بجنوب البلاد وإقليم بغلان بشمال البلاد. وقتل أربعة من قوات الأمن في المنطقتين.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن 13 من مسلحي طالبان قتلوا في بغلان. كما قال مسؤولون إن طالبان تكبدت خسائر في صفوفها أيضا في الهجمات الثلاث الأخرى لكنهم لم يقدموا تفاصيل.

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كابول والدوحة، التي يوجد بها مكتب لطالبان، الأسبوع الماضي لحث كل الأطراف على المشاركة في دفع عملية السلام قدما.

 


طالبان

الارهاب

قوات الأمن الأفغانية

هجمات ارهابية

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