اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
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مفتى السعودية: صواريخ المليشيات الحوثية الإرهابية عدوان غاشم وغدر وخيانة

الإثنين، 30 مارس 2020 07:04 م
مفتى السعودية: صواريخ المليشيات الحوثية الإرهابية عدوان غاشم وغدر وخيانة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
وكالات

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ندد مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدا أنها عدوان غاشم وغدر وخيانة، في حين أن دول العالم في استنفار لمواجهة وباء مرض كورونا الذي قضى على الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المفتى: لقد ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين لبحث سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنسانى والاقتصادى، وقد نتج عن اجتماع القمة عدة قرارات تعود بالخير والنفع على الجميع، مما يؤكد حرص واهتمام قادة هذه البلاد المباركة لدعم جميع القضايا الإقليمية والدولية في مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.

وأضاف المفتى: إن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة هو في الحقيقة استهداف للمدنيين، واستهداف لوحدة وتضامن دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤكد على فساد نفوسهم، وخبث طويتهم، ونقضهم للعهود والمواثيق.


السعوديه

الحوثى

الارهاب

الرياض

جازان

كورونا

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