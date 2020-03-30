معلومات خطيرة يدلى بها الإرهابى محمد عفيفى بعد إيداع حيثيات "بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت الحيثيات اعترافات الإرهابى محمد عفيفى القيادى بالتنظيم، والذى جاء رقم 2 بأمر الإحالة، وتوجد العديد من المعلومات حول اعترافات المتهم فى التحقيقات ومنها:

1 ــ المتهم اعترف بتولى تأسيس جميع الخلايا العنقودية المتفرعة بكل أنحاء الجمهورية خارج نطاق سيناء ومدن القناة

2 ــ تعرف على المتهم الثالث محمد هارون والموفى محمد السيد منصور أثناء اعتقالهم على ذمة إحدى القضايا وتعرفوا مع آخرين من معتنقى أفكار بيت المقدس ورتبوا لقاء مع مسئولى عناصر بيت المقدس وتمكنوا من لقاء مسئول بيت المقدس توفيق فريج واتفقوا معه ومع مسئول الإعلام بالجماعة على تأسيس ذراع لها بمنطقة الوادى.

2 ــ اتفق مع توفيق فريج مؤسس التنظيم وبحضور المتهم الثالث على تكوين خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الآخرى لتخفيف الضغط عن الجماعة بسيناء، تخفيف العبئ عن الجماعة بسيناء وذلك بتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وإعداد عناصر انتحارية يتم الدفع بهم لتنفيذ عمليات أخرى وتقديم الدعم اللوجيستي للجماعة في سيناء متمثلاً في أماكن لإيواء عناصر الجماعة بسيناء حال تواجدهم خارجها.

3 ــ وإصدار التكليفات العامة لعناصر التنظيم بالعمليات العدائية التي يتم تنفيذها ضد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين وكذا المتابعة والإشراف على الخلايا المتخصصة بالجماعة

4 ــ أعد محورا أمنيا لأعضاء الخلايا لاستحالة ملاحقتهم تمثل في عدم التعامل بالاسم الحقيقي لهم حتى مع قادتهم والدأب على استعمال الأسماء الحركية فيما بينهم وقطع كافة علاقاتهم السابقة وتغيير هواتفهم المحمولة وعدم الصلاة في مساجد معينة كما أعد لهم محوراً فكرياُ تمثل في دراسة فقه الجهاد تمهيداً لتنفيذ أغراض التنظيم ومحوراً عسكرياً تمثل في تدريبات عسكرية بسيناء.

5 ـــ أكد فى اعترافاته بأن الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال أمدها بها المتهم الثاني والثمانين بعد المائة محمد أحمد العدوي شلبايةـ حركي "عادل"،تمثلت في تحويلات مالية بإجمالي مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه أنفقت على أوجه نشاط الجماعة من احتياجات وأسلحة وغيرها وعلى عناصر الجماعة الهاربة، علاوة على مبلغ خمسين ألف جنيه أمده بها المتهم الأول.

6 ــ اعترف المتهم باشتراكه فى العديد من العمليات العدائية منها اقتحام حزب المصريين الأحر، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وضب كمينى الباسوس ومسطرد، اغتيل المقدم مبروك

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.