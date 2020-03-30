اليوم السابع
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معاق بالشرقية يناشد أهل الخير مساعدته فى ترميم منزله بعد تصدعه بسبب السيول

الإثنين، 30 مارس 2020 07:15 ص
معاق بالشرقية يناشد أهل الخير مساعدته فى ترميم منزله بعد تصدعه بسبب السيول محمود علي خليفة محمد
الشرقية- فتحية الديب

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" أعاني من شلشل نصفي وبستخدم كرسي متحرك، وليس لدي دخل سوى من العمل في كشك بقالة، وأعيش برفقة والدي المسن، وتعرض منزلنا فترة السيول لتصدعات ونخشي من سقوطه علينا" ، بهذه الكلمات بدأ محمود علي خليفة محمد 47 سنة حديثه  ، وقال أنه يعانى من إعاقة كاملة، و يعيش مع والده المسن الذي يبلغ من العمر 70 سنة،  ومريض قلب مفتوح، وبدون خدمة من أحد بعد وفاة والدته منذ سنة، وكل دخله الذي يتحصل عليه من بيع بعض البسكوتات في كشك بقالة بالقرية

وتابع" خليفة "أن منزله تعرض للتصدع فترة السيول الأخيرة التي شهدتها البلاد بسبب التغيرات المناخية والطقس السيئ،  وقام بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر  رقم 1304 لسنة 2020 إداري المركز ،والمنزل مساحته كلها 40 متر ومعروش بالخشب وبه شروخ طويلة وعريضة، ومهدد بالسقوط، ويحتاج إلي ترميم خوفا من إنهياره علينا في أي وقت، مناشدا محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساعدته  وفحص حالته من قبل التضامن الإجتماعي، أو من قبل أهل الخير والجمعيات الخيرية.

للتواصل مع الحالة علي رقم 01114141423

  مبادرة"سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول علي الشكوي.

 

محمود علي خليفة محمد (1)
محمود علي خليفة محمد (1)

 

محمود علي خليفة محمد (2)
محمود علي خليفة محمد (2)

 

محمود علي خليفة محمد (3)
محمود علي خليفة محمد (3)

 

 


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