معاق بالشرقية يناشد أهل الخير مساعدته فى ترميم منزله بعد تصدعه بسبب السيول

الشرقية- فتحية الديب

" أعاني من شلشل نصفي وبستخدم كرسي متحرك، وليس لدي دخل سوى من العمل في كشك بقالة، وأعيش برفقة والدي المسن، وتعرض منزلنا فترة السيول لتصدعات ونخشي من سقوطه علينا" ، بهذه الكلمات بدأ محمود علي خليفة محمد 47 سنة حديثه ، وقال أنه يعانى من إعاقة كاملة، و يعيش مع والده المسن الذي يبلغ من العمر 70 سنة، ومريض قلب مفتوح، وبدون خدمة من أحد بعد وفاة والدته منذ سنة، وكل دخله الذي يتحصل عليه من بيع بعض البسكوتات في كشك بقالة بالقرية

وتابع" خليفة "أن منزله تعرض للتصدع فترة السيول الأخيرة التي شهدتها البلاد بسبب التغيرات المناخية والطقس السيئ، وقام بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر رقم 1304 لسنة 2020 إداري المركز ،والمنزل مساحته كلها 40 متر ومعروش بالخشب وبه شروخ طويلة وعريضة، ومهدد بالسقوط، ويحتاج إلي ترميم خوفا من إنهياره علينا في أي وقت، مناشدا محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساعدته وفحص حالته من قبل التضامن الإجتماعي، أو من قبل أهل الخير والجمعيات الخيرية.

للتواصل مع الحالة علي رقم 01114141423

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محمود علي خليفة محمد (1)



محمود علي خليفة محمد (2)