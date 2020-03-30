مطار القاهرة يستقبل خامس رحلات مصر للطيران من الكويت وعلى متنها 247 مصريا

كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل خامس رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الاستثنائية، قادمة من دولة الكويت لنقل المصريين العالقين بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة، إن رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت علي متنها نحو 247 مواطنا من المصريين العالقين في الكويت.

وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت، تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلي الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، والحالات الانسانية الطارئة، تمهيدا لتسيير الرحلة السادسة والأخيرة غدا، وفقا للجدول المعلن مسبقا.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الأربع السابقة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، نقلت نحو 1212 مصريا من حاملي التأشيرات، ومن انتهت اقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.