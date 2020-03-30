تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الأربع السابقة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، نقلت نحو 1212 مصريا من حاملي التأشيرات، ومن انتهت اقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تسيير ست رحلات استثنائية، لعودة المواطنين العالقين في دولة الكويت الشقيقة الى القاهرة؛ وذلك عقب التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.