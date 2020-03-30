مصرى من فرنسا:خليكم فى البيت حتى لا تصبح القاهرة مثل باريس بسبب كورونا .. فيديو

كتبت: هناء أبو العز

أرسل المهندس رزق شحاته، وهو مصرى يعيش فى فرنسا، مقطع فيديو لشوارع باريس وهى خالية ، ولا يوجد بها أى شخص، بسبب تفشى فيروس، مطالبًا المصريين بالاستجابة لتعليمات منظمة الصحة العالمية، و اتباع تعليمات الحكومة المصرية الخاصة بالحجر الصحى، وفرض حظر التجوال، حتى لا يتفشى الوباء فى مصر، وتزداد أعداد المصابين بها كما هو الحال فى أوروبا.

ووجه رزق شحاته فى فيديو خاص لليوم السابع، رسالة إلى المصريين، بأن يبقوا فى منازلهم ليس فقط للحفاظ على أنفسهم ، ولكن لحماية أرواح ذويهم وأسرهم، والمسنين الذين لا يتحملون أعراض المرض القاتل.

وأضاف شحاته فرنسا استطاعت توفير 5 الاف غرفة عناية مركزة لمواجهة الفيروس، وبسبب استجابة المواطنين وبقاءهم فى منازلهم، استطاع 4 الاف شخص أن يجدوا أماكن لهم، ولو خرج البعض بدون أسباب الى الشارع لارتفع العدد واضطر المسئولون لاختيار من يعالجوه ومن يتركوه.

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا الأحد 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد إلى 2606.

وندد سالومون بعدم احترام بعض المواطنين لإجراءات الحجر الصحي قائلا "لو تم احترام إجراءات العزل" لشهدت البلاد تراجعا في أعداد المصابين.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات، بينهم 4632 في قسم العناية المركزة، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة إلى منازلهم.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس، أعلنت السلطات تمديد الحجر الصحي العام الذي أعلن في 17 مارس ، أسبوعين إضافيين على الأقل حتى 15 أبريل.