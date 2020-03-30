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مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح التابلت على طلاب أولى ثانوى ببنى سويف

الإثنين، 30 مارس 2020 02:38 م
مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح التابلت على طلاب أولى ثانوى ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،خطة مديرية التربية والتعليم،لتسليم شرائح الاتصالات الخاصة بأجهزة الحاسب اللوحى"التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوى العام،والبالغ عددهم 14 ألف و84 طالبا وطالبة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبى " الإليكترونى " المزمع عقده اعتباراً من 5 أبريل القادم. 

ووجه محافظ بنى سويف،فى بيان له اليوم،بسرعة إتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الزحام والتكدس أمام فرع شركة المصرية للإتصالات،المختصة بتسليم شرائح التابلت للصف الأول،بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تنفذها المحافظة فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

ومن جانبها أشارت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم،إلى أنها عرضت على محافظ بنى سويف،خطة لاستكمال باقى شرائح التابلت ، موضحة أنه تم تسليم 10921 شريحة بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات. 

وأضافت سهام يوسف أن الخطة التى أعدتها المديرية تضمنت توزيع باقى الشرائح من خلال تخصيص مقرات( مدارس) موزعة على الإدارات التعليمية بواقع مدرسة بكل إدارة تعليمية وهى "مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بنين بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الواسطى، ومدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات بشارع الجيش بمدينة ناصر،مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوية بنين بحوار الصحة المدرسية بمدينة بنى سويف،ومدرسة محمد مبروك خطاب الثانوية بجوار كلية الدراسات الإسلامية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ، ومدرسة اهناسا الثانوية بنات بشارع السوق بمدينة اهناسيا ،ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بجوار مركز الشباب بمدينة سمسطا، ومدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن جنوب المحافظة " . 

 

 


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توزيع شرائح التابلت

تخصيص مدارس

طلاب أولى ثانوى

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