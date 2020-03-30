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محمد بن زايد يثمن رسالة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
محمد بن زايد يثمن رسالة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا الشيخ محمد بن زايد
كتب : محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

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ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، رسالة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للعالم، بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون، قائلا :" وأكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس".

 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نثمن رسالة فضيلة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون.. وأكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".

محمد بن زايد
تغريدة محمد بن زايد

 

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، وبحثا خلاله تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته، نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف، ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم".

 

وفى سياق آخر كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، قد افتتح " مركز الفحص من المركبة"، "الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية.

 

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :افتتحت " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".

 


محمد بن زايد

شيخ الازهر

الامارات

كورونا نيوز

فيروس كورونا

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