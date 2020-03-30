محافظ دمياط: اتخذت 7 قرارات صارمة كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا

بداية قرارات الدكتورة منال عوض كانت غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بمختلف أنحاء المحافظة لمنع اى تجمع يسهل انتشار الفيروس.

وأكدت محافظ دمياط، انها وجهت بضرورة تنفيذ قرار غلق المراكز بكل صرامة وتبعته بقرار رفع الشيشة من المقاهى لخطورتها فى نقل العدوى، كما أصدرت قرارا ثالثا بتعليق العمل بالأسواق الاسبوعية والعشوائية نظرا لما تسببه من زحام وتكدس من المواطنين.

وأوضحت محافظ دمياط، أنها تابعت قراراتها بغلق صالات الجيم والبلاى ستيشن وكافيهات النت نظرا لما تسببه من زحام كبير بين فئة الشباب وتم إتخاذ إجراءات قانونية اتجاه المخالفين وتم غلق وتشميع عددا من الصالات والمراكز.

وكشفت محافظ دمياط انها أصدرت قرارا بمنع دخول شواطئ رأس البر ومنطقة اللسان واقتصار دخول رأس البر على القاطنين بها بعد قيام قلة من المواطنين تصرفوا بشكل سيئ يوم الجمعة الماضية بالتواجد على الشواطئ في منطقة اللسان، وأصدرنا قرار بغلق الشواطئ والمتنزهات وتم تنفيذه بصرامة بعد صدور قرار وزير التنمية المحلية بغلق الشواطئ والمتنزهات .

وكشفت محافظ دمياط، عن أنه تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بإستقبال شكاوى المواطنين إلكترونياً عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والرد عليها إلكترونياً مضيفة أن التقديم والبحث عن الشكوى يتم برقم الخدمة والرقم القومى.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتى ضمن الخطوات الوقائية و الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 1" للحد من التجمعات من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية و الإمكانيات المتاحة فى تلك الظروف الاستثنائية لتحقيق الصالح العام و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأكدت محافظ دمياط على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد و إيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءًا و كذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات و الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر و الخطوات الأخرى التى تم إتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة

ونفت الدكتورة منال عوض، ما تردد حول عزل بعض القرى بدمياط بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس بيدها، وفي حال حدوثه سيصدر من مجلس الوزراء.

وأكدت أن الأوضاع في المحافظة جيدة، وأغلب المواطنين يستجيبون للإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك.

وأكدت أن المجتمع المدني يقوم بدور عظيم في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن المجتمع المدني وفر كميات كبيرة من الكلور لتعقيم المؤسسات والشوارع والمكروباص لحماية الناس.

وتابعت: "نطهر كل مراكز القرى، ودخلنا قرى فراسكور النهاردة وغدًا سنكمل تعقيم باقي القرى داخل المحافظة".

وعن العمالة غير المنتظمة، قالت: "بعض رجال الأعمال والمؤسسات أخذوا بيانات العمالة غير المنتظمة والجمعيات الأهلية وفرت لهم مساعدات مالية وغذائية، ووزارة التضامن تصرف مبلغ 500 جنيه مساعدة لهم.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على توافر السلع التموينية والاساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.

وكشفت محافظ دمياط، عن دور المجلس القومى لشئون الإعاقة بتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة موجهة للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية تتضمن كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت محافظ دمياط الى أن هذه الخطوة تأتى ضمن التدابير التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس وإنطلاقاً من مسئولية الجهات المختلفة و اهتمامهم بملف ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توجيه كافة الأجهزة بالمحافظة بوضع تلك المطبوعات فى الأماكن الحيوية خاصة التى يتعامل معها الجمهور.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بالآليات التى تتخذها كلاً من وزارة التنمية المحلية و المجلس القومى لشئون الإعاقة لتحقيق التعاون المثمر ومن أجل تعزيز قدرات المحافظات على التعامل بفاعلية مع ملف متحدى الإعاقة.

وأشارت منال عوض إلى تضافر جهود كافة الجهات المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحقيق التعاون المشترك مع كلية الطب بجامعة الأزهر

حيث أكدت المحافظ أنه ووفقا للدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتنمية المحلية، تم الاتفاق على توفير أطباء من جامعة الأزهر لتشغيل وحدات العناية المركزة بمستشفتى الصدر وحميات دمياط على مدار 24 ساعة، وكذلك متابعة الحالة الصحية للمخالطين بالحالات التى ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس فى منازلهم بمعرفة أطباء الجامعة بالإضافة إلى قيام أساتذة كلية الطب بتدريب أطباء الباطنة بمستشفيات دمياط على مهارات العمل بوحدات الرعاية المركزة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إجراء بروتوكول مع هيئة الإسعاف لتولى نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل من خلال الخط الساخن 105.