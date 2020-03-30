محافظ بورسعيد ينعى وفاة الدكتور اللواح شهيد كورونا بـ"الجيش الأبيض".. صور

بورسعيد - السيد فلاح

نعى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، ببالغ الحزن والأسى أبناء المحافظة، فى وفاة الشهيد الدكتور أحمد اللواح أبن بورسعيد البار، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر ، والذى وافتة المنية مساء أمس ، داخل الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أثر إصابته بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه مع مرضى مصابين فى بورسعيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان .

وأكد محافظ بورسعيد ، فى بيان له ، أن الدكتور أحمد اللواح ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه أثناء تنفيذ رسالتة السامية تجاة أبناء بلدة ، وأثناء تأدية واجبه الإنسانى والوطنى تجاه مصابى كورونا ، مشيرًا إلى أن أطقم الأطباء والتمريض هما خط الدفاع الأول فى الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل أعمالهم النبيلة خالدة على مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد أن قدم أحد أبناء الجيش الأبيض روحه فداء للوطن.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بمستسفى الحميات الذبن يواصلون الليل بالنهار من أجل التيسير على المرضى فى مواجهة الفيرس المستجد.

وأهاب اللواء عادل الغضبان، أبناء بورسعيد بصلاة الغايب على الشهيد الدكتور أحمد اللواح بالمنازل حرصًا على سلامة الجميع ومنعا للتجمع فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد الآن.

كانت قد كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذى وافته المنية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه فى تمام الساعه العاشرة و النصف من مساء اول أمس السبت الموافق ٢٨-٣-٢٠٢٠ وردت مكالمه هاتفيه من الطبيب ( شادى الخميسى ) للإبلاغ عن الحالة منوها انها حرجه للغاية و مؤكدا انها ايجابيه لفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩ وربما تحتاج الى جهاز تنفس صناعى وعلى الفور تم التنسيق لنقله الى مستشفى التضامن ببورسعيد.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم تجهيز غرفه إستقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعى وماسك cpap وكان فى انتظاره طاقم طبى مكون من مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وتابعت الهيئة إنه تم تقييم حاله الطبيب بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الاكسجين بالدم منخفضه جدا مع ارتفاع شديد فى ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس وتم التعامل مع الحالة و إعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم بعد إستشارة الدكتور محمد امام إستشارى القلب و الأوعية الدموية وإعطاء العلاج اللازم.

واوضحت الهيئة إنه تم التنسيق ايضًا مع الدكتور محمود الجرايحى مدير مستشفى الحميات للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كوفيد -١٩و بالفعل إستقرت الحاله وانخفض ضغط الدم وتحسنت نسبة الأكسجين بالدم لتصل إلى ٩٥%، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتم نقل الحالة لاحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل وهى ابو خليفة بالاسماعلية وتم التنسيق من خلال غرفتى الطوارئ والازمات بوزارة الصحة والسكان وبالهيئه العامة للرعاية لتحويله الحالة وتم التنسيق مع هيئه الاسعاف المصرية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه تم نقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعى برفقه الدكتور مصطفى شعبان مدير المستشفى وطبيب الرعايه المركزه و طاقم الإسعاف وتم استقبال الحالة بمستشفى ابو خليفة ووضعها على جهاز التنفس الصناعى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة : بعد كل ذلك حدث تدهور مفاجئ فى الحالة الصحية للطبيب أحمد اللواح و وافته المنية فى تمام الساعة الثانية عشر و ثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠.

ووفقا لجهود التقصى الذى تقوم به مديرية الشئون الصحية فى بورسعيد فإن الطبيب كان احد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد و كان تحت العزل الذاتى بمنزله قبل نقله للمستشفى.

واذ تنعى الهيئة الدكتور أحمد اللواح طبيبا وطنيا مخلطا وتقديرًا لجهود هذا العالم الجليل و الطبيب المعطاء فى خدمة أهالى محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية ستنيب الهيئة وفدًا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لاسرته الكريمة.



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات



الدكتور أحمد اللواح أثناء مشاركته فى بعض المؤتمرات