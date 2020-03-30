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محافظ الوادي الجديد يوجه بإنشاء قناة تعليمية للطلاب على الإنترنت

الإثنين، 30 مارس 2020 08:55 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنشاء قناة تعليمية للطلاب على الإنترنت اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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التقي اللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد،  اليوم الإثنين،  مع عدد من المعلمين المتميزين بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ،  وصلاح مرغني وكيل وزاره التربية والتعليم، وذلك لبحث ومناقشه انشاء قناه على موقع اليوتيوب على شبكه الانترنت تكون هدفها إتاحة شرح جميع المواد الدراسية والتعليمية بالصوت والصورة لأبناء المحافظة من طلاب شهادات المرحلة الثانوية .

واكد الزملوط،  خلال اللقاء،  بأنه سيجرى اختيار افضل العناصر المقدمة من المعلمين لتدريسها للطلاب، لافتًا بضرورة إعداد مراجعات نهائية تساعد الطلاب على رفع مستواهم لاجتياز الامتحانات بسهولة ويسر،  خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي آلت إلى تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،أعلن عن بدء مدارس المحافظة إجراء بث مباشر لشرح المنهج الدراسى أمام الطلاب وفق جداول معلنة بالإضافة  لتكوين مجموعات بتطبيق الواتساب  تضم الطلاب لشرح المنهج الدراسى حيث بدأ معلمي المواد الدراسية بتصوير شرح المواد المختلفة وبثها علي موقع المدرسة وصفحات التواصل الإجتماعى فيما حرص عدد من المعلمين فى تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف  التى يقوم المعلم بتدريسها وكذا مدير المدرسة وموجه المادة  لمتابعة الإستفسارات لحظة بلحظة.

وأشار مرغنى فى بيان له، انه تم إعداد جدول زمني معلن بالمدارس  للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني وسيتم إجراء   مسابقة على مستوى كل المديرية  لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني، ومن ثم على مستوى الجمهورية

وأشاد مرغنى بسرعة الإستجابة والتفاعل من قبل المعلمين حرصا منهم على مستقبل طلابنا وصحتهم وتقديم يد العون لهم .

 

 


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