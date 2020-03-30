محافظ المنيا يبحث مع رجال الأعمال سبل دعم العمالة غير المنتظمة.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

بحث اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، مع رجال الأعمال والصناعة بالمحافظة، سبل دعم ومسانده العمالة الغير منتظمة والسعى إلى تقديم الدعم والمقترحات لمساعدة تلك العمالة، والعمل على صرف المساعدات العاجلة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والجمعيات الأهلية ومديريه التضامن الاجتماعي.

قال المحافظ، في بيان إن تحديد موقف العمالة الغير منتظمة داخل المحافظة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتقديم كافة أشكال الدعم لهم وخاصة فى تلك الفترة الراهنة، موكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

استعرض المحافظ، المقترحات المقدمة من رجال الأعمال وطرق المساعدات المقدمة سواء عن طريق إنشاء صندوق للمساهمة فى تقديم الدعم الكامل للعمالة، بالإضافة للتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى لتعظيم الاستفادة من المساهمات المقدمة.

طالب المحافظ، من وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بسرعة حصر العمالة الغير منتظمة بالمحافظة، من خلال قواعد البيانات بالمديرية مع استقبال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم المقدم من الدولة.

ناشد المحافظ، المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مشيرا إلى أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تقديم كافة سبل الدعم وصرف المنح العاجلة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل العمالة الغير منتظمة والتى تأثرت بإجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا، وجه رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك، حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم.

ومن جهة أخرى يتابع رئيس مجلس المدينه ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المتكدسين أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة المنيا.

وكان محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا قد تابع تنفيذ توجيهات المحافظ فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصرف بالبنوك.

وتم توفير كراسى فى الشارع وتنظيمها على وجة السرعة لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تكدسات .











