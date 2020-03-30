اليوم السابع
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محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة " رد الجميل " ويؤكد على الالتزام بالأسعار المحددة

الإثنين، 30 مارس 2020 07:19 م
محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة " رد الجميل " ويؤكد على الالتزام بالأسعار المحددة محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إستمرار متابعة تنفيذ مبادرة " رد الجميل " والتى قد إنطلقت اليوم الأثنين فى 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة والوقوف على مدى إقبال المواطنين عليها.

 

حيث أشار محافظ المنوفية إلى أن مبادرة " رد الجميل " تهدف الى توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا على كاهل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة وتقتصر المبادرة على السلع الأساسية فقط وهى ( السكر والزيت والمسلى والأرز والمكرونة ) بحيث يباع السكر ب 7.75 ج بدلا من 9 ج والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ومسلى روابى ب 36 ج بدلا من 40 ج وأرز ب 7.75 ج بدلا من 9 ج على أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد.

 

تأتى هذه المبادرة ضمن جهود محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات والتى تهدف إلى بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

واكد محافظ المنوفية على إستمرار فتح منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تم اليوم توفير عدد 6 منافذ متحركة بمدينة الشهداء وسيتم توفير منافذ أخرى غداً الثلاثاء بمدينة الباجور والأربعاء بمدينة منوف والخميس بمدينة أشمون، وذلك للتصدى للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

 

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة أمام موقف الأتوبيس (بمجمع المواقف) بمدينة الشهداء وكذا قريتى العراقية وكفر عشما التابعة للمركز، وتتضمن بيع للسلع الغذائية الأساسية وبقالة جافة ولحوم ودواجن ومطهرات وخضروات .

 

من جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، مؤكداً على تذليل كافة المعوقات التى تواجههم بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد .

 

 

 

 


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