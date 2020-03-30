اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 05:57 م
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وتخفيض أسعار الأسماك والخضروات 25%...

محافظ الدقهلية يطلق مبادرة لبيع كيلو اللحمة بالمنافذ بـ70 جنيه.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 05:03 م
محافظ الدقهلية يطلق مبادرة لبيع كيلو اللحمة بالمنافذ بـ70 جنيه.. صور محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم
الدقهلية شريف الديب

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أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة تخفيض سعر بيع اللحوم بمختلف منافذ المحافظة ليكون 70 جنيه للكيلو بدلا من 80 جنيه، وتخفيض أسعار بيع جميع أنواع الأسماك بنسبة 25% عن السعر الحالى.وأعلن محافظ الدقهلية عن تخفيض أسعار بيع الخضراوات والفاكهة بجميع المنافذ بنسبة 25% عن الأسعار الحالية، وأكد إلغاء ترخيص أى منفذ بيع فى حالة عدم الالتزام بالأسعار الجديدة المخفضة.

 

ووافق محافظ الدقهلية على إقامة منفذ جديد للخضراوات والفاكهة بجوار التعاون الزراعى أمام استاد المنصورة الرياضى، لتيسير الطلب على السلع بأسعار مخفضة لصالح المواطنين.وأكد محافظ الدقهلية أنه يبذل قصارى جهده فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم وتيسير سبل الحصول على الخدمات.جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لعدد من منافذ بيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بشارع قناة السويس بالمنصورة يرافقه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية .

 

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع تجار السلع الغذائية (الخضراوات والفاكهة واللحوم) وأصحاب منافذ البيع لاستعراض آليات ضبط الأسعار.وأكد محافظ الدقهلية أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.وطالب محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار.

 

واتفق محافظ الدقهلية مع التجار وأصحاب المنافذ على ضرورة البيع بأسعار أقل من سعر السوق دعما للمواطنين وأطلق مبادرات لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بأقل من الأسعار الحالية فى السوق تيسيرا على المواطنين ورحب التجار بها.

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الأسماك (1)
محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الأسماك
 
محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الأسماك (2)
محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الأسماك
 
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع خضروات وفاكهة
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع خضروات وفاكهة
 
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم (1)
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم
 
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم (2)
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم
 
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم (3)
محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع لحوم

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