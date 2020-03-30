مجلس قيادات الشرطة الإماراتية يناقش تطبيق آلية العمل عن بعد

وكالات

ترأس الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذى جرى اليوم عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة فى اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض المجلس الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في ظل الظروف الحالية، ووضع آلية لتطبيق نظام العمل عن بعد وتوزيع العاملين بالوزارة حسب متطلبات العمل، بحيث يكون هناك نسبة معينة تعمل بشكل كلي عن بعد وتشمل الفئات التي تم تحديدها من الموظفين من الفئة العمرية فوق 60 عاما، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة، أما الفئات الأخرى من العاملين فتشمل الذين يعملون في المجال المكتبي، ويكون عملهم بالتناوب بنسب معينة، ومراعاة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية، لحمايتهم ضد الأمراض والفيروسات وذلك من خلال عمليات تعقيم المباني والمكاتب المختلفة التي يتواجدون فيها خلال فترة عملهم وأثناء عمليات التناوب، حرصا على سلامتهم.

كما ناقش المجلس توحيد التمارين المشتركة التي تجري بين قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والجهات الأمنية الأخرى بالدولة، إلى جانب آليات تطبيق الحجر الصحي والسيطرة على منطقة محددة، والإجراءات الكفيلة بسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.