اليوم السابع
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"مباحث التموين" تضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر بالقناطر الخيرية

الإثنين، 30 مارس 2020 08:07 م
"مباحث التموين" تضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر بالقناطر الخيرية ضبط زيوت- أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 6 طن زيت طعام مجهول المصدر بالقناطر الخيرية بالأضافة إلى 7200 زيت طعام تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لحيازته عدد 7200 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وكمية قدرها 6 طن "زيت طعام خام معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

 

كما ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، القبض على مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب، لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق .
 

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب لحجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى"، وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أكثر من 7 أطنان أرز ومكرونة وكمية من السلع الغذائية بمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، قبل ترويجها بالأسواق السوداء بعد حجبها عن المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحيازته كمية قدرها 7,270 طن "مكرونة، زيت زيتون، منظفات صناعية " وعدد 42524 عبوة "صلصة، منظفات صناعية " قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.


تموين

اخبار مصر

مديرية أمن القليوبية

سلع غذائية

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