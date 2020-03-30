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بعد نداء هيئة تمويل العلوم..

كاشف سريع وأقنعة واقية.. تعرف على أهم المشروعات المطلوبة لمجابهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
كاشف سريع وأقنعة واقية.. تعرف على أهم المشروعات المطلوبة لمجابهة كورونا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع إعلان  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نداءً بحثيًا طارئًا لكافة الباحثين للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يرصد اليوم السابع الأبحاث المطلوب التقدم بها فى المجالات.

1 - يجب أن تكون  الأبحاث المطلوب التقدم بها فى مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.

 
ويشمل التقدم للمشروعات عدة مجالات بحثية:

1- فى المجال الطبى:

- تطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه.

- تعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات.

- ضبط البروتوكول المصرى لعلاج الحالات.

2- فى مجال الصيدلة:

- إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج للفيروس.

- تطوير لقاح ضد الفيروس.

3- فى مجال المستلزمات الطبية:

- إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدي.

- إنتاج أجهزة تنفس صناعية.

- أجهزة تنقية هواء لأماكن العزل.

4- الصحة العامة:

- تطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها.

- دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى فى المكاتب بتحليل عينات الهواء.

5- تكنولوجيا المعلومات:

- بناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس.

- بناء منصة بيانات كبيرة لتحليل بيانات رصد الفيروس وتحديد سرعة انتشاره فى المناطق المختلفة.

وكان الدكتور عماد حجازى، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أوضح أن التقدم بالمشروعات يتم على موقع الهيئة بالشبكة الدولية للمعلومات www.stdf.eg مشيرا إلى أن الهيئة رصدت مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تقدم أى عدد من الجهات متضافرة معا، لتعظيم فرص النجاح.

 


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