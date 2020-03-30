فيديو وصور.. هانى وماهر قبطيان يمدحان الرسول: المدح يعمل على الوحدة الوطنية

المنيا -حسن عبد الغفار

ظن الكثيرون، أنه مع وفاة مكرم المنياوى الفنان الشعبى، ابن قرية بنى أحمد الشرقية، أن فن الموال قد اندثر ولم يعد هناك مداحين للرسول والسيدة العذراء بعد ذلك، غير أن أبناء مكرم المنياوى، نجحوا فى إعادة الفن الأصيل لسابق عهده يجوبون به محافظات مصر من الجنوب حتى الشمال مداحين للرسول والسيدة العذراء، وينشدون المواويل التى كتبها الفنان مكرم المنياوى بيده ليسطر بها تاريخا لنفسه.

يقول هانى مكرم المنياوى النجل الأصغر للفنان: نسير على نفس نهج والدنا فى الفن وعشق مدح الرسول فلا تخلو حفلة من حفلاتنا إلا ونمدح فيها الرسول والسيدة العذراء كما تعلمنا من والدى، مضيفا أن تاريخ الفنان مكرم المنياوى حافل بالكثير الذى لا يعرفه الناس، ومنه أكثر من جلسة صلح جمعت أبناء مصر بسبب مواويل عشق الرسول، لأنه كان عاشقا للوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الفنان مكرم لم يأخذ حظه الكافى فى الشهرة رغم أنه جاب العديد من دول العالم بمواله الشعبى الأصيل، مضيفا أن ما تم نشره لمكرم المنياوى فى سوق الكاسيت قليل ، مما كان معه فمازال هناك أكثر من 60 شريط لم يتم نشرهم فى الأسواق ومنها سعاد ومخلوف ، وسلطان وسعدية ، ورابح وندمان ، واحمد الدرش وغيرها من المواويل الشعبية، التى ترصد الواقع فى صعيد مصر ، موضحا أن كل المواويل التى أنشد بها الفنان مكرم كان يكتبها ويلحنها لنفسه دون الاستعانه بأحد .

أما ماهر مكرم الأكثر شبها بوالده الراحل فقد قال أن بداية والده كانت موال ولاد جاد المولى وهانم والدكتور وموال الصاحب ، وتلك المواويل وجدت صدأ واسع فى الاوساط الفنية وعند الجمهور، موضحا أنه تعلم على يديه فن الموال، فقد كان يصطحبنا معه بجميع حفلاته، وكان من أصعب المواقف عندما كنت أقف بجانبه حدث نشاذ أثناء غناء الموال ولم أدرى الا وهو يصفعنى بيده على وجهى، امام الجمهور، ولكن كنت دائما أخشى ان اقوم بالغناء فى حضوره ، فكان يترك الحفلة ويذهب بعيدا ليترك لى الفرصه .

وقال أن اول حفله أقامها والده حصل فيها على 25 قرشا اجره فى هذا اليوم، مضيفا أن دور محمد العزبى فى مسلسل الدم والنار كان معروض على الفنان مكرم وحضر إلى بيتنا المخرج رمسيس ولكن بعدها فوجئنا بالفنان محمد العزبى هو من يقوم بأداء الدور.

وتابع نجل الفنان الراحل: نحن نعيش داخل الموال الشعبى الذى ورثناه عن والدنا وعشق الرسول، مضيفا: لم نطور فى الموال خاصة أن الجمهور أحبه بطريقة مكرم ولذلك نحن نقدمه مثل والدنا ونحاول أن لا نطور فيه بل نؤسس لهذا الفن الأصيل .







































