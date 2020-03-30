فيديو.. شوارع موسكو خالية خلال الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد المجيد

دخلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، وكان عمدة موسكو، سيرجى سوبيانين قال، فى بيان أمس الأحد، "إنه سيتم تطيبق نظام العزل الذاتى فى كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس".

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، بحسب البيان "لن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".

ولفت البيان، إلى أن "هذا النظام لا يشمل حظر حق المواطنين فى الدخول أو الخروج من المدينة، لكن لن يتم السماح للسكان بالتجول فى المدينة دون سبب وجيه".

وكان المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، قد أعلن اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 1836 مصابا، وذلك بعد تسجيل 302 إصابة جديدة فى 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة فى العاصمة موسكو.

وذكر بيان للمقر الروسى أنه تم تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية فى 35 إقليماً روسيا، منها 212 فى العاصمة موسكو و15 فى جمهورية كومى و8 فى بطرسبورج و7 حالات فى ضواحى موسكو.

وأشار البيان، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد فى روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ليصبح إجمالى الوفيات 9 أشخاص، مؤكدا أن معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا فى موسكو هم من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة.